Назван виновник энергетического кризиса в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переход на «зеленую энергетику» стал одним из главных факторов роста цен на газ, а также нефть и электричество в Европе, что и привело к энергетическому кризису в регионе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, отмечая, что такая политика, проводимая на фоне изменения климата, продолжит и дальше влиять на цены энергоносителей в европейских странах.

Как отмечает издание, в рамках зеленой энергетики предполагалось, что введение квот на выброс СО2 предприятиями поможет сократить загрязнение. Одни компании приобретали необходимые сертификаты у предприятий, сокращающих выброс углекислого газа, но данная система торговли, которую запустили еще в 2005 году, не подходит под сегодняшний кризис.

«В связи с нехваткой природного газа европейские страны начинают использовать для выработки электричества более грязный уголь. Это повышает спрос на квоты и, соответственно, цены на них», - отмечает издание.

Говорится о том, что энергетическая отрасль может использовать ядерное топливо для снижения зависимости от угля или активизировать разработки газовых месторождения, однако «европейские политики упрямо противятся таким мерам, что ведет к росту стоимости квот в системе торговли разрешениями».

Отмечается, что с подачи «зеленых» активистов, политики европейских стран допустили подорожание квот для увеличения инвестиций в экологию, что в свою очередь и привело к искусственному дефициту, большему ценовому росту на энергоресурсы, заложив в стоимости скрытый налог.

Издание напоминает, что премьер-министр Польше Матеуш Моравецкий накануне сообщил Financial Times, что выступает за отказ от системы торговли квотами на год или два. «Но таких провидцев в Европе так же мало, как и доступных по цене энергоресурсов. И пока другие лидеры не сориентируются, скрытый углеродный налог в Европе будет и дальше „кусаться“», - отмечают в публикации.