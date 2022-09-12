Путин заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участникам международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, об этом говорится на сайте Кремля.

"Международный научно-практический форум "Змиёвская балка: история геноцида", который проводится в рамках проекта "Без срока давности", продолжает крупную и очень востребованную работу, направленную на восстановление исторической, нравственной, человеческой справедливости", - отмечается в телеграмме.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что "больно и тяжело читать сухие строчки архивных документов и рассказы очевидцев".

Ранее российский лидер уже отмечал, что преступления нацистов не имеют срока давности. Президент России назвал безнравственными попытки переписать историю.