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Политика12 сентября 2022 12:56

Путин заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов

Страна всегда будет чтить подвиг советского народа, отметил российский президент
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участникам международного научно-практического форума "Змиёвская балка: история геноцида" заявил, что Россия никогда не забудет о зверствах нацистов, будет помнить о погибших и всегда чтить подвиг великого советского народа, об этом говорится на сайте Кремля.

"Международный научно-практический форум "Змиёвская балка: история геноцида", который проводится в рамках проекта "Без срока давности", продолжает крупную и очень востребованную работу, направленную на восстановление исторической, нравственной, человеческой справедливости", - отмечается в телеграмме.

Кроме этого, Владимир Путин подчеркнул, что "больно и тяжело читать сухие строчки архивных документов и рассказы очевидцев".

Ранее российский лидер уже отмечал, что преступления нацистов не имеют срока давности. Президент России назвал безнравственными попытки переписать историю.