Арбитражный суд начал банкротства российской «дочки» Google Фото: REUTERS

Арбитражный суд Москвы в понедельник, 12 сентября, признал обоснованным заявление российского подразделения Google - ООО «Гугл» - о собственном банкротстве.

«Признать заявление ... обоснованным, ввести процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев», - передает РИА Новости заявление судьи.

Уточняется, что судебное заседание длилось несколько минут. На него явились только юристы ООО «Гугл», которые в свою очередь подтвердили требование о признании компании банкротства, а представители кредиторов на заседание не явились.

Напомним, в середине июня 2022 года российская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - подала заявление в Арбитражный суд Москвы о своем банкротстве. Незадолго до этого, в этот же день, Google был оштрафован еще на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей в стране, а в конце мая этого года приставы полностью взыскали с компании штрафы в размере 7,7 млн рублей.