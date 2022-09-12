ВС Украины несут потери из-за продвижения союзных сил на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Союзные силы полностью контролируют ситуацию на Донецком направлении, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что за последние сутки противник потерял в этом районе много военных и техники. Союзные силы в районе Донецка и Волновахи, напротив, успешно продвигаются.

"За это время артиллерийские соединения сорвали попытки украинских боевиков перегруппироваться, а также уничтожили силы, направлявшиеся для подкрепления", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.