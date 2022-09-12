Белый дом прокомментировал предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина Фото: сайт Кремля

Власти Соединенных Штатов обеспокоены углублением связей России и Китая на фоне специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Мы ясно дали понять свои опасения по поводу глубины связей Китая с РФ даже тогда, когда Россия ведет боевые действия на Украине. Но я не буду говорить об их встрече – они сами могут говорить о ней», – сказала пресс-секретарь президента США на брифинге.

Напомним, ранее помощник российского президента Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин планирует провести встречи с Си Цзиньпином и лидерами других зарубежных государства в ходе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.