В Белом доме сообщили, что США продолжат поддерживать Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжат снабжать Украину "необходимым для успеха на поле боя", сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Очевидно, что они упорно сражаются, чтобы защитить свое государство и вернуть территории. И, опять же, мы планируем продолжать поддерживать их тем, что требуется для успеха на поле боя", - сказала она в ходе брифинга.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава Пентагона пообещал, что Конгресс США продолжит оказывать военную помощь Украине. По словам Ллойда Остина, поддержка Киева является приоритетом для Вашингтона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.