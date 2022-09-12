Член ГСА Рогов сообщил, что Украина готовит тяжелые вооружения для наступления в районе Запорожской АЭС

ВС Украины планируют крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" представитель местной администрации Владимир Рогов.

Он рассказал, что украинские войска перебрасывают в район линии соприкосновения реактивные системы залпового огня HIMARS и гаубицы M777. Наступление ВСУ готовится в районе самой АЭС, а также переправ и "чуть восточнее". Рогов отметил, что "боевики Зеленского продолжают заниматься ядерным терроризмом”.

Также, по данным Рогова, всеми военными действиями киевского режима руководят представители США и Британии.

"В сущности, с нами сейчас на территории области воюют натовцы в виде англосаксов, но руками наших бывших сограждан, которых смогли убедить, что они вовсе не русские", - добавил представитель администрации региона.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 сентября 2022 года можно прочитать здесь.

Также ранее сайт KP.RU сообщал, что МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.

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