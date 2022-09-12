Эксперты обсудили результаты выборов на круглом столе “Единый день голосования - 2022: итоги и тенденции” Фото: Евгения ГУСЕВА

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) сегодня, 12 сентября, организовал круглый стол “Единый день голосования - 2022: итоги и тенденции”, об этом KP.RU сообщили представители организации.

В ходе мероприятия политологи озвучили факторы успеха партии “Единой России” на этих выборах, а также причины провала оппозиции и “умного голосования”. Эксперты единодушно выразили мнение, что патриотический консенсус на фоне военной спецоперации России на Украине выступил важнейшим фактором ЕДГ-2022, который по факту переформатировал выборы в референдум о доверии власти.

Так, глава ФоРГО Константин Костин подчеркнул, что “Единая Россия” на этих выборах смогла получить один из лучших своих результатов.

Муниципальные выборы, прошедшие в Москве, также показали, что поддержка мэра российской столицы Сергея Собянина и его команды - на очень высоком уровне.

Кроме этого, все участники круглого стола отметили слабое выступление парламентской оппозиции. Результаты на прошедших выборах старожил - КПРФ и “Справедливая Россия - За правду” - несколько хуже, чем пять лет назад, и в сравнении с выборами последних лет.

Как отметил глава фонда “Петербургская политика” Михаил Виноградов, те, кто выступал “за” проведение выборов в 2022-м году, оказались правы. “Выборы не стали негативным поводом для мобилизации против власти”, - сказал он.

Ранее сайт KP.RU публиковал главные итоги выборов 2022 года, их озвучила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.