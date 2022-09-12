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Политика12 сентября 2022 18:08

В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с нехваткой электроэнергии

Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с нехваткой электроэнергии

В ООН ожидают, что зимой Украина столкнется с нехваткой электроэнергии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большое число домохозяйств на Украине предстоящей зимой может столкнуться с нехваткой энергии, ООН прилагает усилия для смягчения возможных последствий. Об этом заявил сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"По поводу зимы, то мы, конечно, встревожены проблемами с доступом к энергии для большого числа домохозяйств, что повлечет разрушительные последствия. Поэтому мы работаем с властями Украины по поддержке программ зимовки и защиты населения, а также по любым направлениям, которые помогут смягчить последствия", - уточнил он.

Ранее политолог предрек массовые протесты в ФРГ осенью 2022 года из-за дефицита энергии и инфляции. Профессор Дрезденского университета Патцельт назвал три фактора, которые могут побудить немцев выйти на улицы.

Также ранее сайт KP.RU писал, что Финляндия готовится к веерным отключениям электроэнергии. Власти страны рассматривают такие меры на фоне дефицита энергоресурсов.