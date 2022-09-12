В МАГАТЭ сообщили о восстановлении резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС

В МАГАТЭ сообщили о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС.

Как уточнили в агентстве, это позволяет оператору оставлять одну линию в резерве. Вторая линия будет обеспечивать станцию внешней электроэнергией, которая требуется для охлаждения реактора и иных защитных функций в процессе остановки.

Напомним, Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по количеству блоков и установленной мощности атомная электростанция на территории Европы. С марта 2022 года она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и возле АЭС.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии о ситуации на Запорожской АЭС, об этом сообщал сайт KP.RU. В документе подчеркивается, что необходимо прекратить все боевые действия, способные оказать влияние на системы энергоснабжения ЗАЭС. Для этого требуется согласие всех соответствующих сторон на создание охранной зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС, говорится в тексте отчета.