Global Times: Путин сделал важное заявление о гегемонии США Фото: REUTERS

Во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин произнес знаковую речь. Об этом в публикации Global Times пишет обозреватель Ван Вэн.

- Суть (выступления) заключалась в том, что доминирование США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не может изолировать Россию, - обратил внимание автор.

Как отмечает Вэн, Запад действительно утратил прежнее экономическое и политическое значение для всего остального мира. На Дальнем Востоке формируется крупнейший промышленно-производственный пояс, кроме того выстроена даже международная модель трансграничного разделения труда между Китаем, Японией, Южной Кореей и АСЕАН.

Ранее сообщалось, что США начали саморазрушение глобальной гегемонии доллара, на которую опирается стабильность американской экономики. Об этом для испанского издания Publico писал обозреватель Рафаэль Поч. По его словам, Вашингтон послал всему миру четкий сигнал, что их средства не находятся безопасности.