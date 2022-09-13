В Херсоне совершено покушение на ректора университета Татьяну Томилину Фото: REUTERS

В Херсоне на ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину было совершено покушение.

В ее доме произошел взрыв, в результате которого женщина получила ранение. Об этом пишут "Известия". Отмечается, что ректор была доставлена в реанимацию, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем, как уточняют РИА новости, в результате взрыва в доме погиб мужчина. По данным украинских СМИ, это был сосед Томилиной. Еще один человек - пожилая женщина - получила ранения.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва автомобиля в Херсоне 24 июня погиб сотрудник военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Как сообщил Стремоусов, автомобиль был подорван в момент, когда чиновник сел в машину. Власти региона квалифицировали произошедшие как теракт.