Армения обратилась к России, ОДКБ и ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном Фото: REUTERS

Правительство Армении уже обратился к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) после обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщает общественное телевидение страны.

О намерении попросить помощь у России, ОДКБ и ООН ранее заявила пресс-служба армянского кабмина по итогам заседания Совета безопасности страны, которое провел премьер Армении Никол Пашинян.

«Из кабмина сообщили "Новостям", что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ», - сказано сообщении.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении, применив при этом артиллерию и беспилотники, а также предприняв на некоторых участках «действия по продвижению позиций». В Баку в свою очередь заявили, что военные Армении обстреляли позиции войск Азербайджана.