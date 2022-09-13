Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня Фото: REUTERS

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 8.00 по московскому времени. Об этом во вторник, 13 сентября, со ссылкой на источники пишут азербайджанские СМИ.

«Достигнута договоренность о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном начиная с сегодня с 09:00 по бакинскому времени (8.00 по мск)», - сообщили Sputnik Азербайджан со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что сегодня, 13 сентября, премьер Армении Никол Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном.

Ранее Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв «действия по продвижению позиций» на некоторых участках.

В Баку в свою очередь заявили, что военные Армении обстреляли позиции азербайджанских войск на границе. Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Ереван в намерении сорвать мирный процесс. Сообщалось о раненых о погибших с обеих сторон.