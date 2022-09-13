Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержания учителей украинскими военными под Харьковом Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержания Вооруженными силами Украины (ВСУ) учителей, который преподавали по российским программам в Харьковской области. Об этом во вторник, 13 сентября, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области», - сказано в заявлении, где уточняется, что представителями украинского режима деятельность учителей была рассмотрена как преступление.

Напомним, ранее в пресс-службе администрации Харьковской области заявили, что российские учителя не работали на освобожденных территориях, однако о судьбе местных педагогов, готовых преподавать по новой методике и сотрудничать с Россией, на данный момент неизвестно.