Союзные силы отбили попытки диверсионных групп украинских военных войти в Красный Лиман Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 13 сентября, заявил, что диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались войти в Красный Лиман, но все их атаки были отбиты союзными силами.

«Противник сегодня Красный Лиман обкладывал артиллерией, но попытки диверсионных групп совершить заход в Красный Лиман были нивелированы», - заявил глава ДНР в эфире телеканала «Соловьев Live».

Кроме того, Пушилин сообщил, что украинские войска осуществили попытку построить переправу в Святогорске для того, чтобы стянуть туда дополнительные силы. По его словам, такие планы потерпели неудачу за счет слаженного взаимодействия союзных войск.

«Также по Святогорску ситуация остается достаточно напряженной. Противник пытался выстроить новую переправу и подтянуть дополнительные технику и личный состав, но у него ничего не получилось опять же благодаря слаженным действиям наших ребят», - отметил он.