Касым-Жомарта Токаева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение депутатов Казахстана о возвращении столице республики прежнего названия Астана было включено в проект поправок в конституцию, которые с согласия президента Касым-Жомарта Токаева были направлены в Конституционный совет. Об этом заявил пресс-секретарь главы Руслан Желдибай.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») ранее предложила вернуть столице название Астана, назвав неправильным, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы».

«Президент проинформирован об этой инициативе депутатов… Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», - сообщил пресс-секретарь президента Казахстана.

Желдибай при этом отметил, что Токаев считает историческим фактом решающую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в укреплении современной государственности страны, а также становлении столицы. «Поэтому другие объекты, названные в честь первого президента, должны сохранить свои наименования», - добавил он.

Напомним, столица Казахстана получила имя Нур-Султан в марте 2019 года после того, как первый президент Назарбаев сложил свои полномочия.