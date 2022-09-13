Офис Зеленского представил проект гарантий безопасности для Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офис украинского президента представил во вторник, 13 сентября, проект по гарантиям безопасности Украины, попросив выступить в качестве гарантов Киев США, страны Европейского союза, Великобританию, а также Австралию и Турцию.

В документ под названием «Киевский договор по безопасности» говорится о том, что он может объединить «основную группу стран-союзников и Украину», среди которых названы США, Великобритания, Канада, Австралия, Турция, Польша, Италия, Германия, Франция, «а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы».

«Гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными; они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной», - сказано в документе.

Отмечается, что названые гарантии безопасности также должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, однако данные гарантии «объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием Киевский договор безопасности».