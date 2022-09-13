Власти Литвы сменили название Русского драмтеатра в Вильнюсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Литовские власти приняли решение о переименовании Русского драматического театра Литвы, который является единственным в республике профессиональным театром, дающим спектакли на русском языке. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Министерства культуры страны, где уточнили, что новым названием станет Вильнюсский старый театр.

«Новое название Вильнюсского старого театра гораздо больше соответствует существующим ориентирам деятельности театра, отражает историю его создания и открывает еще более широкие возможности для проведения различных мультикультурных инициатив», - сказал глава ведомства Симонас Кайрис.

Министр отметил, что нынешней труппе театра не нужно беспокоиться из-за изменения названия. «Никто не сомневается ни в профессионализме этой труппы, ни в ее необходимости в общем контексте литовского театра», - заявил он.

Русский драмтеатр работает в литовской столице с 1946 года и изначально назывался Вильнюсский русский драматический театр. Значительную часть его репертуара составляли российские классические произведения, а также советские пьесы.