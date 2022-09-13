Сперва необходимо привиться против COVID-19, а потом против сезонного гриппа Фото: Анастасия ОСИПОВА

В период пандемии проводилось множество исследований, которые оценивали суммарный эффект от противогриппозных прививок, и специалисты пришли к выводу, что прививка от гриппа “повышает неспецифический противовирусный иммунитет”. Об этом сообщил врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков во время пресс-конференции МИЦ "Известия" "Начало профилактической кампании против гриппа". Этот иммунитет распространяется и на вирус COVID-19, облегчает течение болезни.

"Сейчас во время ковида очень много проведено дополнительных научных исследований. Были и в доковидные времена исследования. Сейчас они все суммированы. И если сделать резюме по всем исследованиям, которые были проведены, то прививка от гриппа повышает неспецифический противовирусный иммунитет не только от гриппа, как оказалось, а также и от других вирусных инфекций, потому что стимулируются неспецифические противовирусные защитные реакции. И в том числе лица которые делали прививку от гриппа, легче болели ковидом. Легче болели, меньше попадали в больницы, меньше было нехороших исходов в отделениях реанимации", - сказал врач-инфекционист.

В начале сентября сайт KP.RU писал о совещании с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и членов экспертного совета по иммунизации. Участники встречи обсудили тактику проведения вакцинации от гриппа в 2022 году с учетом кампании по вакцинации от коронавируса. Они пришли к заключению, что сперва необходимо привиться против COVID-19, а потом против сезонного гриппа.