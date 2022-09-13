Стартовали клинические испытания интраназальной вакцины от гриппа и коронавируса Фото: REUTERS

Научно-исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева начал клинические испытания универсальной интраназальной вакцины, которая призвана защищать одновременно и от коронавируса, и от гриппа. Об этом сообщил директор НИИ Дмитрий Лиознов на пресс-конференции "Начало профилактической кампании против гриппа" во вторник, 13 сентября 2022 года.

"Сейчас мы обосновываем, прежде всего, его эффективность от ковида, следующее исследование - эффективность его против гриппозных инфекций", - уточнил Дмитрий Лиознов.

По его словам, планируется, что препарат появится в доступе уже в следующем году.

Напомним, вакцина для интраназального применения создана на основе ослабленного вируса гриппа. При ее производстве используется методика, схожая с технологией другого российского препарата, "Спутника V", в котором для доставки части гена коронавируса в организм используется аденовирус.