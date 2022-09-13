Депутаты Армении надеются, что Россия поможет их стране отразить атаки азербайджанских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Армении официально обратился к России с просьбой выполнить обязательства, предусмотренные в соответствующих договорах, заключенных между Ереваном и Москвой ради защиты территориальной целостности республики.

"Мы призываем РФ как можно скорее выполнить обязательства, предусмотренные в соответствующих договорах, заключенных между Республикой Армения и Российской Федерацией, в целях защиты территориальной целостности Республики Армения", - отмечается в заявлении армянских депутатов, которое было утверждено на экстренном внеплановом заседании парламента страны.

Поводом для подобного обращения стал вооруженный конфликт Армении с Азербайджаном, эскалация которого произошла в ночь на 13 сентября 2022 гожа. На границе двух государств велись ожесточенные бои, обе стороны конфликта заявляют о десятках погибших и пострадавших среди военных, а также о жертвах среди мирного населения.

Ереван заявляет, что речь идет об агрессии Азербайджана, одна в Баку подобные обвинения отвергают и заявляют о масштабных провокациях армянской стороны, которые и послужили поводом для начала военных действий. В урегулирование конфликта уже включились Россия, Евросоюз и Соединенные Штаты. В настоящее время между Арменией и Азербайджаном действует режим временного прекращения огня, однако обе стороны заявляют о "крайне напряженной ситуации" на границе двух государств.