Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден попросил о помощи после того, как "потерялся" после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, сообщает Sky News.

Курьезный случай произошел накануне - 12 сентября 2022 года. Глава США представил свое видение программы Cancer Moonshot, преследующей целью сокращение смертности от рака.

В конце своей речи Байден поблагодарил зрителей за внимание, отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти, но остановился и начал растерянно огладываться по сторонам. После этого он позвал на сцену помощников и, встав спиной к зрителям, спросил, куда ему идти дальше и ушел только после подсказки, в сопровождении ассистентов

Ранее сайт KP.RU писал, что Джо Байден вызвал приступ смеха у своей аудитории во время публичного выступления перед избирателями, когда начал заговариваться при попытке произнести термин, обозначающий одну из категорий жителей страны. Видео разошлось по социальным сетям и средствам массовой информации.

Также в апреле 2022 года Джозеф Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию, протянув руку для рукопожатия в момент, когда рядом с ним никого не было. Это произошло после выступления перед избирателями в штате Северная Каролина в четверг, 15 апреля 2022 года.