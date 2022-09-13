Посольство РФ в Париже заявило, что Россия готова поставлять газ в Европу Фото: REUTERS

Россия готова поставлять газ в страны Евросоюза, если Европа будет в этом заинтересована, заявил пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов в эфире телеканала BFMTV.

"Спросите себя сами, спросите у европейских лидеров, нужен ли им российский газ? Мы готовы его поставлять", - сообщил Макогонов на вопрос журналиста о том, будет ли в Европе газ предстоящей зимой.

Кроме этого, Макогонов отметил, что трудности с поставками газа из России в Европу, главным образом, вызваны санкциями, наложенными на газопроводы, по которым осуществлялись поставки.

Ранее сайт писал, что будет с Европой, если Россия перестанет поставлять ей газ. Отмечалось, что для того, чтобы полностью отказаться от российского газа, Европа должна удвоить мощности терминалов СПГ и сократить потребление на 10%.

Также ранее эксперт объяснил, чем грозят Европе неплатежи за российский газ.