Опрос: менее половины россиян удовлетворены отношениями со своим партнером Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Аналитики платформы психологической самопомощи iCognito провели исследование и выяснили, что менее половины россиян (42% женщин и 48% мужчин) удовлетворены личными отношениями.

86% опрошенных из категории «счастливчиков» — это люди, которые встречаются менее трех лет. «Молодые» пары отмечают, что у них есть проблемы с недопониманием, недоверием и ревностью, однако это не мешает им ставить отношениям высокую оценку.

Примерно 5% пар «крайне несчастны» в отношениях. В этих парах отмечались как правило следующие проблемы: измены партнера, агрессия и рукоприкладство, а также алкоголизм или употребление наркотиков.

«К сожалению, довольно часто встречается ситуация, когда один или оба партнера не видят необходимости демонстрировать свою заботу, а наоборот, требуют больше внимания к себе. Реакция на ослабление привязанности может быть двоякая. Одни пары начинают конфликтовать — выдвигать претензии, требования друг к другу. В других же парах партнеры, наоборот, начинают удаляться друг от друга, отказываться от близости, замыкаются в себе, как бы демонстрируя, что партнер им и не нужен, и неинтересен. Отсутствие эмоциональной и физической близости приводит к тому, что партнеры начинают искать ее в других отношениях», — отметила в беседе с "Газета.ru" основатель iCognito Ольга Троицкая.

Ранее семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как вычислить изменника. Специалист рассказала, что измену можно ознаменовать частыми отлучками партнера: командировками, отъездами. Кроме того, эксперт призвала обратить внимание, если на фоне отсутствия секса и физической близости партнер начинает больше стараться для своей семьи, делать внезапные подарки. Таким образом человек пытается компенсировать свою вину, рассказывает телеканал "360".

До этого психолог Андрей Зберовский в беседе с Life.ru рассказал, что начать "сверяться" со списком признаков идеальной жены нужно с такого качества, как доброжелательность. Кажется очевидным, но влюблённый молодой человек может проигнорировать красный флаг: "Если у неё все вокруг дуры и дураки, все для неё проблемные, то это большой сигнал", — отметил специалист.