Украинские военные не могли придумать план "контрнаступления" самостоятельно и попросили помощи у Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные американские чиновники и военные, в том числе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, вместе с украинскими должностными лицами разрабатывали стратегию "контрнаступления" Киева в течение нескольких месяцев.

Информацию об этом распространила американская газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, первоначально разработкой плана "контрнаступления" ВСУ занимались исключительно украинские военные, однако в итоге придумать эффективную стратегию ведения боевых действий им не удалось (а от радикальных вариантов команда украинского президента Владимира Зеленского отказывалась, опасаясь больших жертв среди военнослужащих).

После этого всю работу по подготовке планов наступательных действий Вооруженных сил Украины взяли на себя представители США.

Согласно официальным данным министерства обороны России, попытки наступательных действий ВСУ на Херсонском и Николаевско-Криворожском направлениях полностью провалились. В ходе "контрнаступления", закончившегося провалом, Вооруженные силы Украины ежедневно теряли сотни бойцов, а также большое количество военной техники и вооружений (в том числе, и оружия, поставленного Киеву западными странами).

Также Украина заявила о "контранступлении" на Харьковском направлении, однако в Минобороны РФ сообщили, что речь идет лишь о перегруппировке российских войск из-под Балаклеи и Изюма (такое решение было принято для наращивания группировки войск на Донецком направлении, ведь одной из главных целей российской спецоперации на Украине является защита Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и неонацистов).