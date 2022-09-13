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Общество13 сентября 2022 14:03

Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тысяч человек

Настолько уменьшилось количество жителей Дона за семь месяцев
Татьяна ТИХОНОВА
Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тысяч человек

Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тысяч человек

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые семь месяцев 2022 года снова зафиксирована естественная убыль населения. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает rostovgazeta.ru.

Явление естественной убыли населения говорит о том, что за семь учетных месяцев в Ростовской области количество умерших уменьшилось в сравнении с цифрами аналогичного периода прошлого года. Если в январе — июле 2021 года в донском регионе умерли 40425 человек, то в 2022 году не стало 36935 жителей области.

При этом положительная динамика показателей смертности не может значительно сократить естественную убыль населения в донском регионе. За семь месяцев в этом году она составила 18306 человек, а это лишь на 1900 меньше, чем за тот же отрезок прошлого года.

Напомним, по данным Росстата, по итогам 2021 года Ростовская область вошла в пятерку регионов России с самой высокой смертностью. Согласно данным статистики, ситуация обстояла хуже только в Саратовской области, Карелии и Севастополе.