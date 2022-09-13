Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тысяч человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые семь месяцев 2022 года снова зафиксирована естественная убыль населения. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает rostovgazeta.ru.

Явление естественной убыли населения говорит о том, что за семь учетных месяцев в Ростовской области количество умерших уменьшилось в сравнении с цифрами аналогичного периода прошлого года. Если в январе — июле 2021 года в донском регионе умерли 40425 человек, то в 2022 году не стало 36935 жителей области.

При этом положительная динамика показателей смертности не может значительно сократить естественную убыль населения в донском регионе. За семь месяцев в этом году она составила 18306 человек, а это лишь на 1900 меньше, чем за тот же отрезок прошлого года.

Напомним, по данным Росстата, по итогам 2021 года Ростовская область вошла в пятерку регионов России с самой высокой смертностью. Согласно данным статистики, ситуация обстояла хуже только в Саратовской области, Карелии и Севастополе.