The American Conservative: из-за санкций против России США и Европу настигла энергетическая катастрофа Фото: REUTERS

Газовая катастрофа в Европе во многом вызвана политикой самого Евросоюза, а также США, а вовсе не действиями России. Об этом заявил американский политолог Дэвид Хендриксон в публикации для сайта The American Conservative.

Как считает эксперт, события ведут к тому, что Европа будет практически полностью лишена российского газа зимой 2022 года. Но во многом эта ситуация обусловлена именно нежеланием политиков ЕС покупать топливо из России. Об этом говорит нежелание запуска "Северного потока - 2".

“США проводят в Афганистане, Сирии и Венесуэле политику, которая приводит к голоду населения; такое же безразличие к страданиям гражданского населения сопровождает тотальную экономическую и финансовую войну в отношении России. В данном же случае урон собственным гражданам Запада также стал очевидной и реальной опасностью", - подчеркнул эксперт.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Европа больше других страдает от антироссийских санкций, об этом сообщал сайт KP.RU.