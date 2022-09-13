Польша закупила такое количество угля, что его должно хватить на очень суровую зиму. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий Фото: REUTERS

Польша закупила такое количество угля, что его должно хватить на очень суровую зиму. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом цены на уголь остаются достаточно высокими и недоступным для основной массы населения.

"На весь отопительный сезон - с сентября до апреля - законтрактовано значительно больше угля, чем в прошлом году. То есть на суперсуровую зиму", - сказал он.

Глава правительства Польши заверил, что кабмин пытается решить проблему ограниченной доступности угля. Власти хотят добиться того, чтобы цена угля в большинстве мест составляла 2-2,5 тыс. злотых ($555-695) за тонну, а не доходила в до 3,5 тыс. злотых ($970) на складах, как сейчас.

Власти Польши приняли решение увеличить добычу угля в стране, ввели компенсации и доплаты, снизили требования к качеству угля, используемого для отопления домов, начали экстренно закупать уголь в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР. При этом, по расчетам палаты продавцов польского угля, недостача в стране может составить от 4-6 млн тонн, из которых частный потребитель не получит 2,5 млн тонн.

Ранее сайт KP.RU писал со слов экс-министра экономики Польши Януш Штайнхофф в интервью Wirtualna Polska заявил, что страну ждут трудности с отоплением из-за эмбарго на российский уголь. Только в прошлом году Польша закупила у России 6 млн тонн каменного угля.