Литва продлила режим чрезвычайного положения до 15 декабря 2022 года и закрыла въезд для российских граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Литвы приняли решение о продлении режима чрезвычайного положения до 15 декабря 2022 года в связи с ситуацией на Украине и закрыл въезд в страну для граждан России, об этом говорится в решении сейма.

За это решение отдали свои голоса 68 депутатов, пятеро высказались против, 26 воздержались.

“Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, сейм решил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан России, за исключением лиц, которые соответствуют установленным правительством Литвы критериям”, - уточняется в постановлении парламента.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что три страны Европы перестали выдавать визы гражданам России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.