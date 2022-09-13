База наемников, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины, была уничтожена армией РФ в результате удара высокоточным оружием Фото: REUTERS

На территории Харьковской области российские войска с помощью беспилотных летательных аппаратов уничтожили базу иностранных наемников, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в жилом секторе одной из деревень на оккупированной киевским режимом части Харьковской области воздушной разведкой была обнаружена база иностранных наемников. В домах мирных жителей они оборудовали склады и казармы.

Российскими военными было точно установлено точное местоположение базы и по выявленным координатам был нанесен минометный удар. Объективный контроль подтвердил уничтожение склада ГСМ, штаба и расположения иностранных наемников.

Ранее в министерстве обороны России заявили о том. что иностранные наемники, прибывшие на Украину, получают от ВСУ солидное денежное вознаграждение за участие в боях с Вооруженными силами РФ.

По словам официального представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, наемники прибыли на Украину, чтобы "за американские доллары убивать славян". В Минобороны России предупреждают, что иностранных наемников в ходе российской специальной военной операции на Украине могут ждать попадание в плен, солидные тюремные сроки или же полное уничтожение.