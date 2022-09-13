Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что киевский проект "гарантий безопасности", в сущности, является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не предоставит.

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые в сущности являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", - написал Медведев в своем Телеграм-канале.

По словам политика, это почти то же самое, что применить к Украине статью 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора).

Напомним, офис Владимира Зеленского сегодня, 13 сентября, опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предложил государства ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.