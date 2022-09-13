Путин и Шольц провели длительный телефонный разговор Фото: REUTERS

Немецкий канцлер Олаф Шольц провёл телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, он высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Информацию об этом распространил кабмин ФРГ.

Сообщается, что беседа лидеров двух государств длилась около полутора часов. В ходе разговора стороны обсудили ход спецоперации РФ на Украине и ситуацию с продовольствием в мире.

Шольц в ходе разговора с Путиным призвал Москву обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Ранее Путин провел подробный телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. В Кремле беседу лидеров двух стран назвали "откровенным разговором". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Макрон "провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции".