Владимир Путин считает нелепыми попытки обвинить Россию и его лично в энергокризисе в Европе Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем указал, что проблемы с поставками газа в Европу по "Северному потоку - 1" вызваны западными санкциями против Москвы. Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля.

Путин в ходе беседы с немецким лидером четко дал понять, что считает крайне циничными попытки переложить на Россию ситуацию с возможными газовыми проблемами Евросоюза. По словам российского лидера, приостановка поставок газа в европейские государства происходит по вине Запада, а не России.

Кроме того, как поясняет пресс-служба Кремля, Путин также напомнил о том, что именно Европа наотрез отказалась ввести в действие уже построенный газопровод "Северный поток - 2", который мог бы решить проблемы ЕС.

По данным немецкого кабмина, разговор Путина и Шольца по телефону продолжался около полутора часов. За это время лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию на Украине и возможность дипломатического разрешения кризиса (однако более конкретной информации об обсуждении Путиным и Шольцем возможного формата мирных переговоров между Киевом и Москвой ни Россия, ни ФРГ не приводят).