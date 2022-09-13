Власти Грузии предложили провести референдум о войне с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Грузии могут организовать всенародный референдум, чтобы спросить у населения, хотят ли они войны против России. Такое заявление сделал председатель партии “Грузинская мечта” Георгий Кобахидзе сегодня, 13 сентября, на брифинге в офисе партии.

“Пусть граждане скажут, хотят ли они открытия второго фронта в Грузии против России”, - сказал Кобахидзе, отметив, что власти страны “будут действовать так, как скажет народ”.

Таким образом Кобахидзе призвал население страны ответить на призывы политиков Украины о необходимости вовлечения Грузии в боевые действия против России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 сентября 2022 года можно прочитать здесь.