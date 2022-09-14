Байден нарвался на насмешки в соцсетях Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден нарвался на насмешки в соцсетях из-за растерянного вида после выступления в Бостоне. Читатели портала Sky News Australia усомнились в дееспособности американского лидера.

"До сих пор не видите, что у этого человека снижаются умственные способности из-за преклонного возраста?!" — спросила Женель Кэмпбэлл.

"Этот человек не знает, приходит он или уходит", — прокомментировал Энтони Бэррон.

"Ему нужно сидеть дома. Джо не может найти выход", — написал еще один юзер.

Ранее, выступая в штате Северная Каролина, Джо Байден изумил всех курьезным жестом. Окончив свою речь, он повернулся назад и протянул руку для рукопожатия. Но за спиной президента никого не было. Растерянно улыбаясь, хозяин Белого дома потоптался у трибуны и затем покинул аудиторию.

Специалисты сразу усмотрели в действиях престарелого хозяина Белого дома признаки серьезного заболевания.

- Эти симптомы дезориентации в пространстве, очень специфических оговорок, намеки на проблемы с памятью - все это очень похоже на нейродегенеративный процесс в головном мозгу, - заявлял в эфире телеканала RT клинический психолог Илья Плужников.