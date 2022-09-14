Перестрелка между пограничниками произошла на границе Киргизии и Таджикистана Фото: REUTERS

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана идет в среду, 14 сентября, на одном из пограничных пунктов. Об этом заявили в пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).

По словам представителя пресс-службы, все произошло в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области, когда во время несения службы киргизский пограничник встретил таджикских пограничников, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами заняли боевые позиции на не описанном участке госграницы».

Напомним, это уже не первый подобный случай в этом году. Ранее произошло в районе местности Тескей Баткенской области Киргизии 10 марта. Как заявили тогда в пресс-центре погранслужбы Киргизии, все произошло там, где пограничники Таджикистана, «изменив ранее используемый маршрут движения», вышли на «новый рубеж охраны границы», потребовали от киргизских пограничников покинуть данный участок.