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Общество14 сентября 2022 7:41

Умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды"

Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды"

Умер Владимир Сунгоркин, главный редактор "Комсомольской правды"

Фото: Евгения ГУСЕВА

В возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер. Являлся главным редактором газеты «Комсомольская правда», а по совместительству генеральным директором ЗАО «Комсомольская правда».

Профессионально журналистикой Владимир Сунгоркин начал заниматься c 1976 года, а свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, которая тогда являлась одним из приоритетных объектов внимания прессы СССР.

В декабре 2003 года Владимир Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России по версии журнала «Карьера», а также еженедельника «Новый Взгляд», а через 15 лет он стал заслуженным журналистом Российской Федерации.