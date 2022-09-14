Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморском крае
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет
Трагедия произошла в среду, 14 сентября, в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
В связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» соболезнования принесла Маргарита Симоньян, назвав Владимира Сунгоркина веселым, жизнерадостным и ироничным человеком. «Над всеми подшучивает - особенно над собой», - отметила она.
Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске.Свою карьеру начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).
В 1992-м году он был избран Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У Владимира Сунгоркина остались жена и трое детей.