Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скоропостижно скончался во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет

Трагедия произошла в среду, 14 сентября, в Приморском крае во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» соболезнования принесла Маргарита Симоньян, назвав Владимира Сунгоркина веселым, жизнерадостным и ироничным человеком. «Над всеми подшучивает - особенно над собой», - отметила она.

Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске.Свою карьеру начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).

В 1992-м году он был избран Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У Владимира Сунгоркина остались жена и трое детей.