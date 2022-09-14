Стала известна причина смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина

Владимир Сунгоркин Фото: Евгения ГУСЕВА

Причиной смерти главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина стал инсульт.

Как писал сайт KP.RU, главный редактор газеты «Комсомольской правды» умер во время экспедиции в Приморье в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября, в Приморском крае в ходе экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В связи со смертью Владимира Сунгоркина соболезнования принесла Маргарита Симоньян, назвав его веселым, жизнерадостным и ироничным человеком. «Над всеми подшучивает - особенно над собой», - заявила она.

Владимир Сунгоркин родился в 1954-м году в Хабаровске. Свою карьеру он начинал в качестве корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в зоне строительства (БАМа).

В 1992-м году Владимира Сунгоркина избрали Главным исполнительным директором «КП», а через пять лет, с мая 1997 года, стал главным редактором и председателем совета директоров. У него остались жена и трое детей.