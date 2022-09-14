Вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов: «Потенциал республики позволяет развивать в разные направления туризма»

«Чувашия обладает огромным туристическим потенциалом, который позволяет развивать в республике разные направления туризма – от лечебного и оздоровительного отдыха до экстремального и этнокультурного, охватывающего мифологию региона. Наша задача – совершенствовать туристическую инфраструктуру. В прошлом году мы утвердили концепцию развития туризма в регионе до 2030 года. Эти меры позволят повысить узнаваемость Чувашии и сформировать имидж республики», - прокомментировал Дмитрий Краснов перспективы развития данной сферы экономики в Чувашии.

На стенде Чувашии в эти дни проходят презентации новых туристических объектов - современных лечебно-оздоровительных комплексов и санаториев, а также предлагаются различные варианты отдыха для любителей парусного туризма и яхтинга, тематические и этнические туры.

2022 год посвящен в Чувашской Республике выдающимся землякам региона. Их заслуги и вклад в развитие территории отмечены на стенде.

Посетителей стенда ждут развлекательные мероприятия - этно-мастер-классы, фолк-шоу и розыгрыши призов от крупнейших брендов региона: Букет Чувашии, Акконд, Паха-Тере и др.

Концепция выставочного стенда республики воплощена в стиле чувашской мифологии. В ней пространство Чувашии олицетворяет светлый мир, над которым светят три солнца. В рамках выставки каждое из этих солнц передает различные впечатления и эмоции путешественников. Солнце познания подразумевает под собой знания, полученные в путешествиях. Светило радости передает комплекс положительных эмоций путешественника, а солнце энергии побуждает к дальнейшим поездкам по региону.

В этой концепции презентуются как продукты для любителей активного и экстремального отдыха, так и для туристов, которые хотят расслабиться и насладиться лечебными процедурами. Богатая программа также представлена для людей, которые интересуются этно-практиками, историей и мифологией Чувашии.