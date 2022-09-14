Глава Приамурья Василий Орлов: «Модернизация системы ТКО ведет к появлению в регионе новых производств»

Сортировка и переработка мусора помогает открывать новые производства. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Приамурье в 2023 году на средства федеральной субсидии закупят 700 контейнеров для раздельного сбора мусора. Их установят в Благовещенске, Ивановке, Тамбовке и Чигирях. Модернизация системы обращения с ТКО ведет к появлению в регионе новых производств, подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Обновление контейнерных площадок, мусоросортировочные комплексы и модернизация системы ТКО в целом ведут к появлению в регионе новых производств. Раздельный сбор отходов сокращает объемы мусора на свалках. То, что раньше просто складировалось на полигонах, теперь идет в переработку. Недавно возле Благовещенска запустили производство лавочек и урн из пластиковых отходов. В Белогорске из автомобильных покрышек производят резиновую крошку, которую уже оценили строительные организации», - рассказал Василий Орлов.

В будущем году регион приобретет два мусоросортировочных комплекса для Сковородино, а в 2024 году аналогичный комплекс появится в Магдагачи. Вместе с ними будут закуплены инсинераторы (установки для уничтожения отходов – Ред.) и пресс-компакторы для мусора. В рамках национального проекта «Экология» до 2030 года несколько инсинераторов отправятся в отдаленные и труднодоступные территории Амурской области. Комплексы по обработке отходов собираются установить в Свободном, Белогорске, Сковородино, поселках Магдагачи и Прогресс. Кроме того, до 2030 года в Приамурье планируют построить мусорные полигоны в Свободном и в Прогрессе. Они будут оснащены собственными мусоросортировочными комплексами.