Помимо учебников и единой программы образования, законопроект предполагает программы по воспитанию школьников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Закон о введении единых общеобразовательных программах в школах и полномочиях Минпросвещения на госзаказ учебников и пособий приняли во втором и третьем чтении в Госдуме. Как подчеркивала глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, такой "золотой стандарт" позволит установить "потолок", ниже которого “нельзя дать ребенку знания”.

Помимо учебников и единой программы образования, законопроект предполагает программы по воспитанию школьников и следование “федеральному календарному плану воспитательной работы”.

Согласно документу, новые программы должны быть утверждены до 1 марта 2023 года, а с сентября 2023 года по ним могли работать в школах.

Обязательными в начальной школе станут федеральные программы по “Русскому языку”, “Литературному чтению” и “Окружающему миру”. В средних и старших классах это будут программы по “Истории”, “Русскому языку”, “Литературе”, “Обществознанию”, “Географии” и “ОБЖ”.

О примерах усиления патриотического воспитания писал ранее сайт KP.RU. С 1 сентября во всех школах страны под гимн Российской Федерации поднимают и опускают государственный флаг в начале и в конце недели, а также "проводят патриотические беседы" о ситуации в стране.