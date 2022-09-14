В ЛНР заявили об активизации боевых действий у границ республики, линия фронта приближается к луганским городам Фото: ТАСС

Обстрелы территории Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возрастают в геометрической прогрессии, а линия фронта приближается к границам ЛНР. С таким заявлением выступил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Сейчас Народная милиция ЛНР с союзными силами полностью территорию контролирует республики. Но ситуация действительно сложная, в некоторых участках местности линия соприкосновения подошла очень близко к границам Луганской Народной Республики и находится порядка уже в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Это очень мало, скажем так, для военных действий", - сообщил Марочко в эфире федерального телеканала "Россия-1". По его данным, ВСУ в настоящее время активно ведут непрекращающиеся обстрелы городов ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР назвали фейковыми сообщения о том, что на территории республики якобы идут боевые действия. Согласно данным руководства и военного командования ЛНР, вся территория республики в настоящее время находится под контролем Союзных сил России и ЛНР.

В Луганской народной республике призывают не доверять сообщениям украинской стороны, так как целью Киева является создание паники среди местного населения с помощью распространения заведомо ложных данных о положении дел на фронте.