Минобороны России заявило об уничтожении украинского вертолета Ми-8 с диверсантами в Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в среду, 14 сентября, сообщило, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации уничтожили украинский вертолет Ми-8 с диверсантами в Херсонской области.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В Министерстве обороны России заявили, что всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, а также 293 самолета и 155 вертолетов.

Кроме того, в заявлении ведомстве говорится об уничтожении более 5,5 тысячи единиц специальной военной автомобильной техники и около пяти тысяч танков, а также других боевых бронированных машин.