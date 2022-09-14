Глава СВР рассказал, почему ведомство отказалось поздравлять ЦРУ с 75-летием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ведомство не намерено поздравлять Центральное разведуправление (ЦРУ) США с его 75-летним юбилеем, поскольку то в своей деятельности делает «чувствительный акцент» на проведение диверсий, а также провокаций против суверенных государств.

В своей статье «75 свечей на торте ЦРУ» для журнала «Национальная оборона», Нарышкин заявил об отсутствии компромисса в оценке роли Центрального разведуправления в истории и его «заслуг» перед человечеством, отметив, что американское ведомство было и остается «ревностным исполнителем воли правящих кругов своей страны», а также «мнит себя единственным гегемоном в однополярном мире».

По его словам, вступая в 76-й год своего существования, Центральное разведуправление было и остается ревностным исполнителем воли правящих кругов Соединенных Штатов. «Несмотря на происходящие существенные изменения, они продолжают мнить себя единственным гегемоном в однополярном мире», - заявил он.