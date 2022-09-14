Сергей Нарышкин сделал громкое заявление о провалах ЦРУ Фото: kremlin.ru

ЦРУ (Центральное разведывательное управление) США просмотрело возникновение и стремительный рост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом говорится в статье главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, которая опубликована в журнале "Национальная оборона".

"После окончания военных действий в Ираке ЦРУ просмотрело создание и стремительный рост новой террористической организации - ИГ (запрещено в РФ), с которой США самостоятельно и даже в коалиции с более чем тремя десятками союзников справиться не могли", - указал глава СВР.

По словам Нарышкина, работавшие в интересах США религиозные радикалы (в том числе, и террорист Усама Бен Ладен) довольно быстро вышли из-под контроля американских спецслужб.

Ранее Нарышкин сообщил о том, что российская разведка (в лице возглавляемого им федерального ведомства) не будет поздравлять ЦРУ с 75-летием.

Причиной такого решения Службы внешней разведки РФ является то, что американские спецслужбы (в том числе, и ЦРУ) активно осуществляют различные многочисленные антироссийские диверсии и провокации.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация