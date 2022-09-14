Рамзан Кадыров сделал важное заявление о ходе российской специальной военной операции на Украине Фото: REUTERS

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции никуда не отступали. Чеченский лидер призвал граждан вспомнить о тактике и стратегии, которая, по его информации, у российских военных более тонкая.

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", - сообщил Кадыров в своем официальном телеграм-канале.

Ранее министерство обороны РФ объявило о перегруппировки российских войск на Харьковском направлении.

Подобное решение, по информации российского оборонного ведомства, связано с необходимостью усилить группировку ВС РФ в Донецкой народной республике, ведь одной из главных целей российской спецоперации на Украине является защита населения Донбасса.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о том, что попытки наступательных действий Вооруженных сил Украины, которые были начаты по личному указанию украинского президента Владимира Зеленского, завершились полным провалом (ежедневно ВСУ теряли сотни бойцов, также существенные потери зафиксированы и среди участвующих в боевых действиях на стороне Киева иностранных наемников).