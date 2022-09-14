Число смертей от коронавируса достигло минимальной отметки на прошлой неделе Фото: Shutterstock

Мир никогда не был в лучшем положении с начала пандемии, чем в минувшую неделю. Число смертей от коронавируса достигло минимума с марта 2020 года. Об этом рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас самая лучшая позиция для выхода из пандемии.

“На прошлой недели число ежедневных зарегистрированных случаев смертей от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года”, - заявил гендиректор ВОЗ.

ВОЗ намерен вложить все усилия, чтобы остановить пандемию, человечество находится в выигрышной позиции, считает Гебрейесус.

"Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения", - констатировал Гебрейесу.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что медики в настоящее время отмечают определенные признаки постепенного угасания COVID-19 заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения России Юрий Лобзин. Специалист также добавил, что одна из важнейших задач медиков заключается в работе на опережение вируса и своевременном выявлении случаев заражения.