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Здоровье14 сентября 2022 14:25

В ВОЗ заявили о лучшем моменте для завершения пандемии

Число смертей от коронавируса достигло минимальной отметки на прошлой неделе
Владимир РОМАНЕНКО
Число смертей от коронавируса достигло минимальной отметки на прошлой неделе

Число смертей от коронавируса достигло минимальной отметки на прошлой неделе

Фото: Shutterstock

Мир никогда не был в лучшем положении с начала пандемии, чем в минувшую неделю. Число смертей от коронавируса достигло минимума с марта 2020 года. Об этом рассказал на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас самая лучшая позиция для выхода из пандемии.

“На прошлой недели число ежедневных зарегистрированных случаев смертей от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года”, - заявил гендиректор ВОЗ.

ВОЗ намерен вложить все усилия, чтобы остановить пандемию, человечество находится в выигрышной позиции, считает Гебрейесус.

"Мы никогда не были в лучшей позиции для завершения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения", - констатировал Гебрейесу.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что медики в настоящее время отмечают определенные признаки постепенного угасания COVID-19 заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения России Юрий Лобзин. Специалист также добавил, что одна из важнейших задач медиков заключается в работе на опережение вируса и своевременном выявлении случаев заражения.