В Казани участника шоу «Танцы» Эльсивара Мурадова судят за мошенничество

Мурадова судят за мошенничество Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Судебное заседание, которое было инициировано в Казани по делу участника шоу «Танцы» Эльсивара Мурадова, пришлось отложить до конца сентября. Потерпевшие не пришли на процесс.

Отметим, Мурадова судят за мошенничество. История тянется еще с 2019 года. Тогда он приехал в Казань для поиска девушек, которые должны были участвовать в съемках клипа. По версии следствия, он выбрал несколько кандидаток и взял с каждой по 15 тысяч рублей за костюмы, вот только съемки в итоге не состоялись. Девушки написали на участника шоу «Танцы» заявление в полицию. Там в отношении Эльсивара Мурадова возбудили уголовное дело.

Тот свою вину признал и заявляет, что возместил потерпевшим 93 тысячи рублей. Мурадов хотел, чтобы его дело в связи с этим рассмотрели в особом порядке, то есть без допросов потерпевших, свидетелей и прения сторон. Но в этом ему было отказано. К слову, потерпевшие должны были явиться в суд, где планировалось закрыть дело за примирением сторон. Это должно быть на руку самому Эльсивару Мурадову. По словам участника шоу «Танцы», из-за этого скандала, который подпортил его репутацию, в течение последних трех лет ему приходится работать на стройке, сообщает Inkazan.